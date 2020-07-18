Şanlıurfa’da 97 ev karantinaya alındı!

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü testi sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-19 pozitif tespit edildiğinden COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar Akçakale İlçemizde iki (2), Birecik İlçemizde dokuz (9), Ceylanpınar İlçemizde beş (5), Eyyübiye İlçemizde on dokuz (19), Halfeti İlçemizde bir (1), Haliliye İlçemizde on yedi (17), Hilvan İlçemizde üç (3), Karaköprü İlçemizde otuz (30), Siverek İlçemizde altı (6), Suruç İlçemizde üç (3) ve Viranşehir İlçemizde iki (2) farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına,

* Karantina tedbiri uygulanan, geçen süre zarfında yeni pozitif vaka tespit edilmeyen ya da son vaka tespitinden sonra 14 gün geçmesi ve yeni vaka çıkmaması durumunda 18.07.2020 tarihi itibariyle Birecik İlçemizde dört (4), Bozova İlçemizde iki (2), Ceylanpınar İlçemizde iki (2), Eyyübiye İlçemizde on bir (11), Haliliye İlçemizde yirmi dört (24), Harran İlçemizde iki (2), Hilvan İlçemizde bir (1), Karaköprü İlçemizde yirmi üç (23), Suruç İlçemizde yedi (7) ve Viranşehir İlçemizde on üç (13) farklı adreste karantina tedbirinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.