Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGAYA TÜM KÖY KARIŞTI

Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı.

Yaralılar, Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalışmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı. (İHA)