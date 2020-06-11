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Şanlıurfa’da bir mahalle ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, corona virüsü vakası tespit edilen 1 mahalle ile farklı ilçelerdeki 28 bina karantinaya alındı.

10:31 -
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Şanlıurfa’da bir mahalle ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca salgınla mücadele kapsamında Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kepirhisar Mahallesi’nin tamamı, Eyyübiye’de 8, Haliliye’de 6, Karaköprü’de 7, Viranşehir’de 5, Suruç ve Siverek ilçelerinde 1’er bina olmak üzere toplamda 1 mahalle ile 28 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tunçbilek Mahallesi ile kent merkezinde 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi. (DHA)

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