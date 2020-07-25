Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı!

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu corona virüsü salgını nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı.

Yeni kararda, Birecik ilçesinde 17, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 1, Eyyübiye ilçesinde 37, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 89, Hilvan ilçesinde 5, Karaköprü ilçesinde 126, Siverek ilçesinde 9, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 14 olmak üzere toplam 307 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

137 ADRESTE KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILDI

Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 22, Haliliye ilçesinde 48, Karaköprü ilçesinde 43, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 9 olmak üzere toplam 137 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Şanlıurfa’da corona salgını nedeniyle dün 205 ev karantina altına alınmıştı.(İHA)

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