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Şanlıurfa’da feci olay: 3 kardeş kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen araçtaki 2’si çocuk 3 kardeş kayboldu. Olay yerine giden ekipler suya düşen araca ulaşırken, akıntıya kapılan kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.

13:14 -
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Şanlıurfa’da feci olay: 3 kardeş kayboldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre Abdulaziz Bakış'ın (23) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kısa süre içerisinde aracın yerini tespit etti.

FOTO: İHA

Aracın halatla kıyıya bağlandığı ve çıkartılması için vinç beklendiği belirtilirken araçtaki Abdulaziz Bakış ile 10 yaşından küçük olduğu öğrenilen Zeynep Bakış ve Sara Bakış'a ise henüz ulaşılmadığı öğrenildi. Ekipler, şahıslara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor. (İHA)

Çocuk Emniyet Haber otomobil Sağlık Şanlıurfa
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