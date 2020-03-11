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Şanlıurfa’da iki servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da iki işçi servisinin kaza yapması sonucu 18 işçi yaralandı.

10:33 -
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Şanlıurfa – Suruç karayolunun 7’nci kilometresi, Akçakale çevreyolu köprülü kavşağı altında yaşandı.

İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir fabrikaya işçi götüren Bayram B.'nin kullandığmidibüs, Sinan A.'nın kullandığı minibüse seyir halindeyken arkadan çarptı.

FOTO: İHA

Kontrolden çıkan minibüs, Akçakale çevreyolu köprüsünün viyadüğüne çaptı. Kazada her iki araçta bulunan 18 işçi yaralandı.

FOTO: İHA

Kaza nedeniyle bölgede çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

kaza Polis Sağlık Sanayi Şanlıurfa
Son güncelleme: 10:42 11.03.2020
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