Şanlıurfa’da patlayıcı yüklü araç imha edildi!

Olay, akşam saatlerinde Bozova-Adıyaman kara yolunun 55’inci kilometresindeki Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre plakası öğrenilmeyen otomobil, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alındı.

Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, daha sonra kara yolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları otomobildeki düzeneği kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Otomobil sürücüsü M.M. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA