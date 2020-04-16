Şanlıurfa’da tarım işçilerinin seyahat izni yoğunluğu

Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçisi olarak diğer şehirlere gitmek isteyenler Eyyübiye ve Haliliye İlçe Tarım Müdürlüklerine gelerek seyahat izin belgesi için başvuruda bulundu. Yaşanan yoğunluk üzerine polis ve tarım müdürlüğü yetkilileri, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı. Bu arada, bir hafta içerisinde 17 bin kişinin seyahat izin belgesi başvurusunda bulunduğu ve sayınının 50 bine kadar çıkması öngörülüyor.

İZİN PEŞİNDE 10 GÜN

Tarım müdürlüğünde izin belgesini almak için 10 gündür beklediğini ifade eden İbrahim Ay, “Bir imza için 10 gündür bekliyorum. Her gün köyden gelip gidiyoruz. Şehirde yaşamıyoruz. İzin almadan çıkış yaparsak yolda ceza yeriz. Daha önce 20 yaş altı ile 65 yaş üzerindekilere yasak vardı. Onun kalkmasıyla birlikte çoluk ve çocuğumuzla yola çıkacağız” dedi.

“40 GÜNLÜK EMEĞİM BOŞA GİTTİ”

İzin başvurusu için sıra bekleyen Hacer Kaya ise, 40 gündür corona virüsüne karşı önlem amaçlı evinden çıkmadığını ancak bugün sıraya girerek tehlike yaşadığını belirtti.

Kuyrukta sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından dolayı virüs kapabileceğini söyleyen Kaya, “Bütün emeklerim boşa gitti. Virüsü burada kapabilirim. 40 günlük tüm emeğim boşa gitti. Lütfen yetkililer bu soruna bir çözüm bulsun” ifadelerini kullandı.

Tarım işçilerinin çocukları ile birlikte seyahat etmesi için izin verildiğini dile getiren Hüseyin Taş ise, “Biz 8 kişilik bir aileyiz. Daha önceden 20 yaş altındaki çocukların seyahat etmesine izin verilmiyordu. Ancak bu sorun bizlerin ailelerinin muaf tutulması ile büyük bir yükten kurtulduk. Bunun için devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte Polatlı’ya gitmek için izin belgesini aldıktan sonra yola çıkacağız” diye konuştu.

AİLELERİYLE GİDECEKLER

Tarım işçilerinin seyahat izin belgesini almasıyla aileleriyle birlikte çalışmaya gidebileceklerini ifade eden Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Abdullah Melik, şunları söyledi:

* Şanlıurfa çok ciddi tarım potansiyeli olan bir ilimizdir. Tarım işçisi konusunda da oldukça potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Dolayısıyla Şanlıurfa genelinde gezici ve geçici tarım işçisi 80 bin civarında bunlar aileleriyle birlikte 350-400 bin civarında bir nüfusu oluşturuyor.

* Şanlıurfa’dan 40 ile mevsimlik tarım işçisi gidiyor. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya bölgelerine hep buradan işçi gidiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin seyahat edememesi gibi zorluklar ortaya çıktı.

ÖZEL İZİN ALINDI

* Bu konuda Şanlıurfa Valiliği’nin bakanlık nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucu tarım işçilerinin rahat seyahat edebilmeleri için geride çocuk ve yaşlıların kalmaması için özel bir izin alındı. Seyahat belgesini alan bu işçiler rahatlıkla çalışacakları bölgeye gidebilecekler.

* Bunun için gitmeden önce Tarım Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Bu yüzden Tarım Müdürlüklerinde sosyal mesafeye aldırış edilmeden yoğunluk oluştu.

YOL MASRAFLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Tarım Müdürlüğünde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasına değinen Melik sözlerini şöyle bitirdi:

* Bu işlerin kısa sürede hızlanması gerekiyor. Burada yaşanan zahmetin ardından tarım işçileri bu kez gittikleri yerde de sağlık koşulları çok elverişli değildir.

* Çalışacakları yerde ilk önce sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerekiyor. Maske ve ateş ölçümleri sık sık yapılması gerekiyor.

* Kötü koşullarda çadır ve dere kenarlarında kalıyorlar. Yine bu mevsimlik işçilerimiz eğitim-öğretim dönemlerinde 3 ay önce okulla geç başlayıp 3 ay erken bitiriyor.

* Bu yüzden sağlıklı eğitim alamıyorlar. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını düşmesi nedeniyle bu işçilerimizin yol ücreti 2-3 katına çıktı.

* Bunların yol ücreti ve sağlık güvencelerinin devlet tarafından karşılanmasını savunuyoruz. Bunlar hep birlikte yaşayan insanlardır.