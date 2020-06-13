Şanlıurfa’daki vakaların artış sebebiyle ilgili ilginç iddia!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin dün yaptığı açıklamada, ilde corona virüsü vaka sayısında ve can kaybında artış yaşandığına dikkat çekmiş, 12 günde 137 adreste karantina uygulandığını açıklamıştı.

Sağlık çalışanlarının Sözcü WhatsApp hattına ulaştırdığı bilgi ve belgelere göre normalleşme süreciyle Eyyubiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde filyasyon ekip sayıları yarı yarıya azaltıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, 3 uzman hekim 1 pratisyen hekim ile verilen pandemi acil hizmeti, 1 uzman hekim 1 pratisyene düşürüldü.

“ŞANLIURFA’DA GİDİŞAT KÖTÜ”

Sağlık çalışanları, şunları söyledi:

* Maalesef Şanlıurfa’da gidişat kötü. Tek sıkıntı vatandaşın rehaveti değil. Vaka sayılarının pik yaptığı dönemde İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekip sayısını hemen yarı yarıya indirdi. Haliliye’nin 30 olan filyasyon ekibi 15’e, Karaköprü 17’den 10’a,Eyyubiye 25’ten 16’ya düşürüldü.

* Filyasyon ekibini azaltmak vaka patlamalarına neden oldu. Ekiplerin azlığı, vakalara geç ulaşmak, hastaları geç tespit etmek, karantinaya geç almak demektir. Yaşananlar bunun sonucudur.

* Vakalarda patlama yaşandığının en yetkili makamlarca açıklandığı bir süreçte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi acil personeli azaltıldı.

* Bir hastanede 3 uzman,1 pratisyen hekim ile verilen pandemi acil hizmeti, 1 uzman hekim 1 pratisyene düşürüldü. Sağlık çalışanları büyük bir strese ve virüs riskine girdi. Acil önlem alınmalı.

”’NORMALLEŞME YANLIŞ ANLAŞILDI”

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ise sağlık çalışanlarına gönderdiği mesajda, suçu vatandaşlara atarak normalleşmeyi yanlış anladıklarını öne sürdü.