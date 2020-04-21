Şanlıurfa’dan çok acı haber! 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düştü

Olay, sabah saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde yaşandı. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evin açık olan penceresinin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, pencereden kendilerini sarkıttıkları sırada dengelerini kaybedip beton zemine çakıldı.

Çocukların düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kardeşlerden Ravza’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Rümeysa ise hastaneye kaldırıldı.Doktorların müdahale ettiği Rümeysa da hayatını kaybetti.

İkiz kardeşlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)