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Şans Topu sonuçları: 19 Şubat’ta devirli ikramiye bir kişinin!

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Devreden ikramiyeyi Şans Topu kuponunu Bursa'dan yatıran bir vatandaş kazandı. İşte 19 Şubat Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

08:20 -
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Şans Topu sonuçları: 19 Şubat’ta devirli ikramiye bir kişinin!

Milli piyango İdaresi’nin düzenlediği sayısal oyunlardan biri olan Şans Topu’nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında belli olan Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye bölünmedi. Haberimizden kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 ŞUBAT

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şans Topu sonuçları:


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