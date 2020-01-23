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Şans Topu sonuçları 22 Ocak: Büyük ikramiyeyi 2 kişi paylaştı!

Milli Piyango İdaresi, çarşamba akşamlarının eğlencesi Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta 5+1 bilenin kim olacağı merak konusuydu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. 22 Ocak tarihli Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı...

07:59 -
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Şans Topu sonuçları 22 Ocak: Büyük ikramiyeyi 2 kişi paylaştı!

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Zengin olma hayali kuranlar kuponları başında kazandıran numaraları araştırıyor. Diğer oyunlardan farkı ‘+’ rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde. İşte 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

22 Ocak Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar belirlendi ve büyük ikramiye 2 kişi arasında paylaşıldı.

Şans Topu sonuçları: 17-18-24-27-29 + 11

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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