Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye üç kişinin!

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda büyük ikramiye Giresun, Batman ve Mersin’den birer kişi arasında bölüşüldü. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Kazanan numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 15 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 983. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye tutarı 673 bin lira olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.