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Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye gelecek çekilişe kaldı…

Milli Piyango'nun 30 Eylül tarihli Şans Topu çekilişi dün akşam düzenlendi. 5+1 rakamın belirlendiği Şans Topu'nda sonuçlar ise 1-4-7-17-23+5 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve 737.345 lira gelecek çekilişe devretti.

10:00 -
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Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye gelecek çekilişe kaldı…

Her hafta çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde 34 top arasından belirlenen 5+1 doğru rakamı bilenler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Dün akşam gerçekleşen son çekilişte 5+1 bilen çıkmazken, 5 bilen 7 kişi 6 bin 423 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

30 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından düzenlenen 30 Eylül 2020 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-4-7-17-23+5

ŞANS TOPU’NDA SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir

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