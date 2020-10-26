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Şans Topu sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

25 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango'nun canlı yayında düzenlediği Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar, '7-12-15-31-34+14' olarak belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta 6 bilen olmadığı için 963 bin 610 TL'lik büyük ödül bir sonraki çekilişe devretti.

Güncellenme: 10:08, 26/10/2020
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Şans Topu sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

Her pazar ve çarşamba günü düzenlenen Şans Topu’nda yenilenen sisteme göre 34 rakam arasından 5 ve 14 numara arasından da 1 numara çekilerek haftanın şanslı rakamları belirleniyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre, ‘7-12-15-31-34+14’ şanslı numaralar olarak belirlendi.

Şans Topu'nun büyük ikramiye miktarı, devirlerle birlikte 963 bin 610 TL olduğu açıklandı.

ŞANS TOPU’NDA SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Yayınlanma Tarihi:09:49,
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