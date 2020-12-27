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Şans Topu sonuçları belli oldu, ikramiye 23 milyonu aştı

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "3-7-13-19-28- joker 13" olarak belirlendi. Yeni sistemin gelmesiyle devleşen ikramiye 23 milyonu aştı.

Güncellenme: 20:31, 27/12/2020
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Şans Topu sonuçları belli oldu, ikramiye 23 milyonu aştı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 27 Aralık tarihli 64. çekiliş sonuçları şu şekilde: 3-7-13-19-28- joker 13

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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