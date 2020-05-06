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Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 2. devir ardından sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi Şans Topu'nun sonuçları ikramiye kazanma hayali ile kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu?

18:27 -
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Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekilişi saat kaçta?

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu’nda çekiliş saati sabırsızlıkla bekleniyor. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. İşte 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar belli olacak. Şanslı numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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