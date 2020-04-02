Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu’nda birinci devir…

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nda büyük ikramiye kazanmak isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Bu hafta Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca birinci devir gerçekleşti. İkramiye kazandı mı merak edenler ise sonuçları öğrenmek istiyor. 1 Nisan Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 1 NİSAN

Şans Topu'nun bu akşamki 981. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 639 bin 95 lira olarak belirlendi.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.