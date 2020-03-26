Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu’nda büyük ikramiye iki kişinin!

En çok ikramiye dağıtan şans oyunları arasında yer alan Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye iki kişi arasında bölündü. İstanbul ve Bursa'dan birer talihlinin tüm rakamları doğru bildiği Şans Topu ikramiye dağılımı aşağıda bulunuyor. Şans Topu heyecanını anlık yaşamak isteyen vatandaşlar heyecan yaratan çekilişi mpi.gov.tr adresinde yer alan Canlı Çekiliş butonuna tıklayarak öğrenirken, henüz çekiliş sonucu öğrenemeyen vatandaşlar aramalara başladı. Şans Topu çekiliş sonuçları her Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirleniyor. İşte, Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 25 MART

Şans Topu'nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 532 bin lira olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.