Sapığını eve çağırıp, kocasıyla bayıltana kadar dövdü

Koru Mahallesi’nde evli ve bir çocuğu bulunan H.Y., kendisini telefonlara arayarak taciz eden K.Ö.’yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle H.Y.’nin evine giden K.Ö., eve girer girmez H.Y.’ye saldırdı. Evde bekleyen H.Y.’nin eşi V.Y., eline geçirdiği sopayla K.Ö.’ye saldırdı. H.Y.’nin eşine yardım etmesiyle K.Ö. hastanelik oldu.

DAYAKTAN BAYILDI

V.Y., eşiyle K.Ö.’yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Polis ekipleri yerde baygın yatan K.Ö.’yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan K.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“KOCANI ÖLDÜRÜP KIZINA TECAVÜZ EDERİM”

Olay anını anlatan V.Y., “Eve girer girmez eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var” dedi.

”EŞİMLE BERABER DÖVDÜK”

H.Y. de, ”Beni sürekli tehdit ediyordu. Seni seviyorum, ‘sen de seni seviyorum demezsen zorla olur’ diyordu. ‘Eşinden ayrıl beraber olalım’ diyordu. Mesaj attı bana ‘eve geleceğim’ diye. Ben de eşim evde olacağı için ‘gel’ dedim. Geldi. Eşimle beraber dövdük” diye konuştu.

Olayın ardından H.Y. ve eşi karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)