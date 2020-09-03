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Sapık tarikat liderinin Fesli Kadir’le görüntüleri ortaya çıktı

12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın, Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'yla görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Nurullah, 2015 yılında İstanbul'da bir etkinlikte Mısıroğluyla birlikte yan yana samimi pozlar veriyor.

13:02 -
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Sakarya’da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan ve itiraflarının yer aldığı ses kaydı sosyal medyada dolanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın, Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri düşmanı Kadir Mısıroğlu’yla görüntüleri ortaya çıktı.

2015 yılının Şubat ayında Üsküdar’da düzenlenen bir etkinlikte çekilen videoda etkinlik alanına gelen Kadir Mısıroğlu’nu ayakta karşılayan Fatih Nurullah’ın, Mısıroğlu’nun elini öpmeye kalkıştığı, ancak Mısıroğlu’nun buna izin vermediği görülüyor. Nurulah’ın, Mısıroğlu’nun konuşma yapacağı sırada mikrofonu uzatarak “Buyurun sultanım” dediği duyuluyor.

İSLAM DEVLETİ ÇAĞRISI

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın, Ayasofya’nın ibadete açıldığı günlerde İslam devletinden söz etmiş, müritlerine tıpkı yıllar önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaptığı gibi “devletin kontrol mekanizmaları içerisinde olmaları” çağrısında bulunmuştu.

KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ…

“Fesli Kadir” olarak bilinen Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu, bir konuşmasında; “Bizim gavurumuz elin gavurundan daha şiddetli, beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

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