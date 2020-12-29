Sarıgül: ‘Partimize yoğun bir ilginin olduğunu görüyorum’

TDP, ikinci toplantısını Genel Merkez binasından gerçekleştirdi. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de katıldığı toplantıda, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Kadın ve Gençlik Kolları başkanı belirlendi.

Buna göre; Genel Başkan Yardımcılıklarına Uğur Aköz, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Oğuz Fidan, Genel Sekreterliğe Hasan Aydın, Kadın Kolları Başkanlığı’na Canan Ceylan ve Gençlik Kolları Başkanlığı’na da Onurcan Yazıcı seçildi.

‘DEĞİŞİM ANKARA’DA BAŞLIYOR’

Seçimlerin ardından konuşan Sarıgül, “Bugün itibariyle Ankara’daki İktidara Hazırlık Merkezi’mizde kurullarımız göreve başlıyor. Değişim Ankara’da başlıyor. Yarın saat 14.00’te Bursa İktidara Hazırlık Merkezi’mizi açacağız. Ocak ayı sonuna kadar 45’in üzerindeki il merkezimizin açılışlarını tamamlamayı düşünüyoruz. İnanıyorum ki Şubat’ın 15’inde örgütlenmemiz Türkiye çapında tamamen bitecektir. Partimize hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yoğun bir ilginin olduğunu görüyorum ve yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELDİK’

TDP’nin sağ elle sol eli birleştirdiğini belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

* Biz, sağın ve solun tekelinde asla değiliz. Biz istiyoruz ki yüreği insan sevgisinde olan, yüreği barıştan yana olan milli manevi duygulara saygı duyan, Atatürk ilkelerini savunan, inançlara saygılı, laiklikte bütünleştiğimiz, ‘hudut ve bayrak birliği’ diyen bütün yurttaşlarımıza Türkiye Değişim Partimizin kapıları açıktır.

* Süratli bir şekilde ilçe başkanlarımız göreve başlıyorlar, üye kayıtlarımız yoğun olarak devam edecek. Bundan sonra ben de gece gündüz illerde ve ilçelerde olacağım ve yurttaşlarımla buluşacağım.

Yurttaşlarımıza Türkiye Değişim Partimizin görüş, ilke ve prensiplerini her fırsatta anlatmaya devam edeceğim. TDP şahıs ve kişi partisi değildir. TDP Ankara’ya demokrasiyi yeni baştan yapılandırmak üzere Ankara'da siyasetin dilini değiştirmek üzere geldik. (DHA)