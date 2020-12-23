Şarık Tara’nın mezarı açıldı

ENKA Holding'in sahibi ünlü iş insanı Şarık Tara 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Tara'nın ölümünün ardından Ali Melih Aktay, iş insanının babası olduğunu iddia ederek İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı.

Alınan beyanların ardından mahkeme DNA örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasına karar verdi. Mezar açma kararının ardından bugün mahkeme hakimi ve taraf avukatlarının olduğu heyet DNA örneği alınması için Tara'nın Ulus'ta bulunan mezarına gitti. Alınan DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali Melih Aktay'dan da örnek alındıktan sonra DNA örnekleri karşılaştırılacak ve Şarık Tara'nın babası olup olmadığına karar verilecek.