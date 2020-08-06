Sarıyer’de acıkan domuz sürüsü şehir merkezine indi!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde akşam saatlerinde aralarında yavrularında olduğu 13 yaban domuzu ormanda yiyecek bulamayınca Çayırbaşı yolu kenarındaki yeşillik alana geldi. O sırada çocuklarıyla beraber hastaneye giden Mesut Çetinkaya, yol kenarındaki yaban domuzu sürüsünü görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
“GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”
Yaban domuzu sürüsünü görünce çok şaşırdığını belirten Çetinkaya şunları söyledi:
* Ben, çocuklarımla birlikte Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiyordum.
* Yol kenarından giderken o sırada aralarında yavruların da olduğu yaban domuzu sürüsü gördüm.
* Çok şaşırdım ilk defa bu kadar çok yaban domuzunu bir arada görüyorum. Sanırım ormanda yiyecek bulamadıkları için buraya gelmişler.
* Hemen ben de cep telefonuyla o anları kayıt altına aldım.