Sarıyer’de acıkan domuz sürüsü şehir merkezine indi!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde akşam saatlerinde aralarında yavrularında olduğu 13 yaban domuzu ormanda yiyecek bulamayınca Çayırbaşı yolu kenarındaki yeşillik alana geldi. O sırada çocuklarıyla beraber hastaneye giden Mesut Çetinkaya, yol kenarındaki yaban domuzu sürüsünü görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.

“GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Yaban domuzu sürüsünü görünce çok şaşırdığını belirten Çetinkaya şunları söyledi:

* Ben, çocuklarımla birlikte Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiyordum.

* Yol kenarından giderken o sırada aralarında yavruların da olduğu yaban domuzu sürüsü gördüm.

* Çok şaşırdım ilk defa bu kadar çok yaban domuzunu bir arada görüyorum. Sanırım ormanda yiyecek bulamadıkları için buraya gelmişler.

* Hemen ben de cep telefonuyla o anları kayıt altına aldım.