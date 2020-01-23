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Şarjda unutulan telefon evi kül etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde şarjda bırakılan telefondan çıktığı iddia edilen yangında ev küle döndü.

23:19 -
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Şarjda unutulan telefon evi kül etti

Yangın, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti.

İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı. Evinden dumanların yükseldiğini gören Mustafa Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İHA

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Son güncelleme: 23:25 23.01.2020
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