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Saros’ta 7 metrelik köpek balığı görüldü: Teknenin boyundan daha büyüktü

Gelibolu Yarımadası'ndaki Saros Körfezi Bolayır mevkisinde oltasıyla balık avlayan amatör bir balıkçı yaklaşık 15 metre açıkta kıyıya paralel olarak yüzen bir köpek balığını yüzgecinden fark etti. Amatör balıkçı, o anları cep telefonuyla kaydetti.

18:47 -
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Balıkçı, şunları söyledi:

* Saros’ta olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim.

* İnanılmaz. Kıyıya çok yakın bir yerde geziyor.

* Hayatımda ilk defa bir köpek balığını bu kadar yakından gördüm.

BALIKÇI, ARKADAŞLARINI UYARDI

Çektiği videoyu WhatsApp gruplarında paylaşan amatör balıkçı, dalgıç arkadaşlarını uyararak köpek balığının Bolayır mevkisinde gözden kaybolduğunu söyledi.

Gelibolu’da ‘Aksu-10’ isimli teknesiyle balıkçılık yapan Volkan Çetin de 2 gün önce Saros Körfezi Baklaburnu mevkisinde avlanırken, dev köpek balığıyla karşılaştığını ifade etti.

“TEKNENİN BOYUNDAN DAHA BÜYÜKTÜ”

Çetin, şöyle konuştu:

* Teknemle ağ bırakmaya giderken deniz üzerinde iki yüzgecini fark ettiğim bir köpek balığı gördüm.

* Kıyıda olta balıkçıları da vardı. Merak edip, balığın yanına doğru gittik.

* Benim teknem 7 metre boyunda köpek balığı ise teknenin boyundan daha büyüktü.

* Yanına kadar gittik ve gördük. Bitkin gözüküyordu.

* Ama çok yaklaşınca dibe dalarak gözden kayboldu. DHA

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Son güncelleme: 18:49 18.02.2020
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