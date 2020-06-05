Satış yapmasına izin çıkmadı, ekmek teknesini ateşe verdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman'a, her yıl satış yaptığı noktada belediye tarafından bu yıl izin verilmedi.

ZABITAYLA TARTIŞTI

Yol kenarına park ettiği kamyonetiyle satış yaptığı sırada ekipler, Karaman'ın yanına gelerek kamyonetini kaldırmasını istedi. Bir süre zabıta ekipleriyle tartışan Karaman, meyve sebze dolu kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler kamyonete sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, “Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden? Garibanın tezgahına mı kaldınız?” diye bağırdı. Olayın ardından Ahmet Karaman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA