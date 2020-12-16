Savaş pilotu amcasının boğazını keserek öldürdü

Fahrettin ÖZTÜRK/SÖZCÜ

İstanbul Esenyurt'ta amcasıyla birlikte yaşayan tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü, amcasının “eşyanı al, bu evden çık” demesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı. Müllü çıkan tartışmanın ardından bıçağı amcasının boğazına 6 defa saplayarak öldürmüştü. Tutuklanan Abdulkadir Halil Müllü’nün yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

AİLE İÇİ TARTIŞMA SONUCU

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Halil Müllü ile avukatı katıldı. Mahkemede mütalaasını veren Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında her ne kadar ‘canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürme' suçundan cezalandırılması için dava açılmış olsa da olayın aile içi bir tartışma sonucunda meydana geldiği, öldürme şeklinin canavarca hisle ve eziyet çektirerek olmadığı yönünde kanaatine varıldığını anlattı.

Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme' suçunu işlediği belirtilerek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

“PİŞMANIM TAHLİYEMİ İSTİYORUM”

Sanık Müllü, amcasıyla aynı evde yaşadıklarını ifade ederek, “Amcamın oğlu ve eşi de bizimle aynı evde yaşıyordu. Olay günü ben mutfaktaydım. Amcam da diğer odadaydı. Akşam tartışmıştık. Niçin tartıştığımızı hatırlamıyorum. Odada yanıma geldi, ben de o esnada onu öldürmeye niyetlendim. Bıçakla boğazına vurarak, öldürdüm. 6 sefer bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra amcam koridora yürüyerek gitti, oraya düştü. Yanına gittiğimde ölmüştü” dedi.

Müllü son sözünde, “Ben bu olaydan dolayı pişmanım. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

KARAR

Mahkeme heyeti sanığın ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak Müllü'nün mahkemedeki saygılı tutumu, geçmişi ve sosyal hayatı gerekçe gösterilerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, polis ekiplerinin, aile kavgası ihbarı üzerine gittikleri adreste, yerde yatan İsmail Molla Umeyr'in öldüğünü, olay yerinde olan Abdülkadir Halil Müllü’nün de elinde ve üzerinde kan olduğu halde polis ekiplerini karşıladığı anlatılıyordu.

İddianamede, müşteki olarak ifadesi alınan Umeyr'in nikahsız eşi Khetam Abdulhai’nin 6 yıldır birlikte yaşadıklarını, eşi'nin yeğeni olan sanık Müllü’nün Türkiye’den sınır dışı edildiğini daha sonra kaçak yollarla tekrar gelerek kendilerinde kaldığını söylediği aktarıldı.

Abdulhai, olaydan bir gün önce sanık Müllü ile eşinin tartıştığını, eşinin de sanığın evlerinden gitmesini istediği, sanığın, amcasını darp ettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğünü söylediği iddia ediliyordu.

İddianamede, sanık Abdülkadir Halil Müllü’nün “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.