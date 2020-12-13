Savaş uçağı pilotu FETÖ’den tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Üssü’nde görevli eski F-16 savaş uçağı pilotu ve bir dershane öğretmeninin FETÖ’yle bağlantılığı olduğu bilgisine ulaştı.

ESKİ F-16 savaş uçağı pilotu olan Ramazan Ö. (33) hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde ifade olduğunu, ayrıca mahrem imamlar ile ankesörlü telefondan arandığını belirlendi.

ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI

Polis, yüzbaşının yanı sıra Sabri I. (45) isimli bir şahsın da FETÖ'nün dershanelerinde yıllarca öğretmenlik yaptığını ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya “para yatırın” talimatından sonra 5 bin lira para yatırdığını belirledi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İki zanlı da suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan yüzbaşı tutuklanırken, öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA-İHA)