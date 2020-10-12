Savaş: Yangını çıkartanların amacı Hatay’ı ve ülkeyi karıştırmak, oyuna gelmeyelim

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangınla ilgili yerel bir televizyon programında konuştu.

“HATAY'I KOLAYLIKLA KARIŞTIRABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Yangının çıkışını, Hatay’ı karıştırmak isteyenlerin bir oyunu olarak değerlendiren Savaş, şunları söyledi:

* Hatay üzerinde Türkiye için oynanan oyunlar var. Bu oyunlar içerisinde Hatay, belki de Türkiye'nin en yumuşak kalbi olarak görülüyor.

* Bu bölge Akdeniz'in en güneyinde olduğu, Ortadoğu Kuzey Afrika ve Akdeniz'e en yakın olduğu aynı zamanda Suriye komşuluğunda olduğu için, Hatay'ın demografik yapısının zengin olmasından dolayı ‘Acaba biz Hatay'ı da karıştırıp Türkiye'yi zor durumda bırakır mıyız?' diye bir çalışma var.

* Bu çalışma tabi ki kendini dünyaya hükmettiğini düşünen, tüm bölgeleri istediği gibi yönetme arzusunda olan güçlerin, Türkiye ve bu bölge üzerindeki hesap kitabından kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum.

“SAĞDUYULU OLUP PROVOKASYONA GELMEYELİM”

Hatay’ı karıştırmaya çalışanlara karşı vatandaşlara sağ duyulu olmaları çağrısında bulunan Savaş, şöyle konuştu:

* Hatay halkı en güçlü ve tek yapıda olan yerlerden çok daha güçlü… Onlar bunun farkında değiller. Onlar, Hatay'ı karıştırmaya çalıştıkça biz daha fazla uyanık ve sağduyulu olacağız.

* Hataylı hemşehrilerim, dinsel, mezhepsel, etnik, bölgesel provokasyonlara gelmesin. Biz birlikte Hatay’ız, birlikte bu ülke için gerekliyiz. Hepimiz de bu ülkenin, bu şehrin birinci sınıf vatandaşlarıyız.

* Bizim bu zenginliğimizi bize karşı zayıflık gibi kullanmak isteyenlere cevabı iki gündür veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizi bir ağabeyleri olarak uyarmak isterim: Hiçbir şekilde provokasyona gelmesinler.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR”

“Türkiye çok hassas günlerden geçiyor” diyen savaş Akdeniz’de yaşanan gerginliğe de dikkat çekti. Savaş, şu ifadeleri kullandı:

* Akdeniz’de büyük bir enerji ve gıda mücadelesi var, bilek güreşi var. Azerbaycan – Ermenistan arasındaki savaş var, şu anda kor gibi duran İdlib var ve sonbahara gelirken de Hatay’ın ormanlarını yakmak isteyen bir zihniyet var.

* Bunun altında yatan tek sebep; özellikle Akdeniz’deki bilek güreşi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zayıflatmak, Hatay’dan başlamak üzere ülkede bir kaos çıkartmak, ülkenin elini zayıflatmak.