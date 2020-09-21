Savcı çağırsın, silahlanan dernekleri söyleyeceğim!

İsmail Ağa Cemaatinin “Ekran yüzü” ve sözcüsü konumunda olan “Cübbeli Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaklaşık bir yıl önce Haber Türk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın, bu ay içinde de CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın programında yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüştü. Ünlü, SÖZCÜ'ye “Cumhuriyet Savcısı'nın çağırması halinde, bu derneklerden en az 150'sini isim isim kendilerine söyleyeceğim. Bazı yerlerde de yasak olmasına rağmen mescitler açtıklarını öğrendim” dedi.

Yasadışı silahlanma konusunda genel bir bilgiye sahip olduğunu, değişik illerdeki arkadaşlarından da illerdeki bu tehlikeli silahlanma konusunda edindikleri bilgileri dinlediğini kaydeden Ünlü, şunları söyledi:

SİLAHLANIYORLAR

“Televizyonda, IŞİD'in alt yapısını oluşturan selefi yanlısı 2 bin civarında dernek kurulduğunu ve bunların silahlandığını söylemiştim. Cumhuriyet Savcısından n çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sini isim isim çıkarttım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var.”

“İLLERDEN GELİYOR”

IŞİD'in, alt yapısını oluşturan selefi yanlısı derneklerin ya da belli isimler etrafında toplanan grupların taban edinme gayreti içinde olduğuna dikkat çeken Ahmet Mahmut Ünlü, bu bilgilere nereden ulaştığına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

“Değişik illerde arkadaşlarımız var. Bunların anlattıkları, bize dikkatli olmamız için yapılan uyarılar var. Bana dönük de bazı eylem hazırlıkları olduğuna ilişkin Emniyet'ten bana sıkça uyarılar yapılıyor. Son olarak dronla saldırı yapılacağı konusunda Emniyet'ten uyarıldım. Elimizden geldiğince dikkatli oluyoruz tabi.”

“DİNDEN ÇIKTI” DİYE

IŞİD'in faaliyetlerini gizli olarak yürüttüğünü, kendi içinde yaşanan olaylardan bazılarının da basına intikal ettiğini hatırlatan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son olarak Konya'da Emrah A. isimli kişi 4 arkadaşı tarafından öldürüldü. Emrah A.'nın IŞİD'in sözde istihbarat elemanıyken, 4 arkadaşı tarafından ‘Dinden çıktığı' gerekçesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Bu konularda bazı videolar da var. Bilgileri ilgili makama bildirmek vatandaşlık görevidir.”