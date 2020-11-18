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Savcı Sayan’dan ilginç iddia: HDP’ye karşı birleşen Kürtler yeni bir parti kuracak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Taze ve kesin bilgidir" diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Sayan, "HDP’ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar" olarak tanımladığı Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakını destekleyeceğini öne sürdü.

Güncellenme: 14:07, 18/11/2020
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Savcı Sayan’dan ilginç iddia: HDP’ye karşı birleşen Kürtler yeni bir parti kuracak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından ilginç bir iddiayı takipçileriyle paylaştı. Sayan, HDP'ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek vereceğini açıkladı.

Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “HDP'ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı.

Sayan’ın paylaşımında “terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar” olarak tanımladığı siyasetçilerin kim olduğuna dair bir bilgi yer almazken, kurulacak partinin Cumhur İttifakı’na destek vermek dışında nasıl bir misyon üstleneceği de belirsiz. (İHA)

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