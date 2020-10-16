Savcılık Sezgin Baran Korkmaz ve 13 şüphelinin banka hesaplarına konulan tedbiri kaldırdı  

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında kara para aklama suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Eylül’de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10 Sulh Hakimliğine talepte bulunmuştu.

DELİL ELDE ETMEYE YÖNELİK TALEP

Savcılığın talebinin delil elde etmeye yönelik olduğunu belirten hakimlik, Sezgin Baran Korkmaz ve Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt’un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması karar vermişti.

SAVCILIK RESEN KARAR VERDİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6 Ekim tarihli kararıyla soruşturma aşamasını dikkate alarak şüpheli 14 kişi ve şirketlerin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına resen karar verdi. Savcılık Türkiye Bankalar Birliğine yazı yazarak banka hesaplarında bulunan bloke ve tedbirlerin ivedi kaldırılması talimatını verdi.

EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINI DA İSTEDİLER

Sezgin Baran Korkmaz ve 13 şüphelinin savcılığa şirket ve mal varlıklarına konulan el koyma kararının kaldırılması için başvurduğu da öğrenildi.

ABD TALEP ETTİ İDDİASI

ABD’de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler’in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.

Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen’in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.