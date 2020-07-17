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Saygı Öztürk FETÖ’yü anlattı, Hande Fırat şaşırdı

CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, FETÖ ile mücadelenin nasıl yürütüldüğüne dair yaptığı açıklamalar canlı yayına damgasını vurdu.

10:48 -
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SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk programda yaptığı açıklamada, şu an firari durumda olan FETÖ’nün üst düzey isimlerinin 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takibe alınması talebinin Emniyet tarafından “gündem yoğun” denilerek geri çevrildiğini söyledi.

Üstelik söz konusu yanıtı savcılığa veren emniyet yetkilisinin de bir ay öncesine kadar görevde olduğunu duyuran Öztürk, üst düzey FETÖ’cülerin daha kaçmamışken teknik takibe alınması isteyen başsavcının da kızağa çekildiğini belirtti.

Bu sözler programın sunucusu Hande Fırat tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Son güncelleme: 10:49 17.07.2020
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