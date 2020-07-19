Sayı her geçen gün artıyor! Faciada yeni gelişme

27 Haziran gecesi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ile Medeni Akbaş için kayıp başvurusu yapıldı.
Ertesi gece bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.
BATAN TEKNE 106.5 METRE DERİNLİKTE
Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler çıkarılmaya devam ediyor.
5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Van Gölü’nde bugün yapılan aramalarda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Van Gölü’nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 59’a yükseldi. DHA