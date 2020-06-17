Sayılar beş gündür dört haneli! Gözler kritik toplantıda

Türkiye’nin dünyayı cehenneme çeviren corona virüs salgınıyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 10 Mart'tan bu yana vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

Normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs'ta kuaför, berber ve güzellik salonları açıldı, 1 Haziran'da ise kafe ve restoranlar müşteri kabul etmeye başladı. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

12 HAZİRAN’DAN BERİ DÖRT HANELİ

16 Mayıs’ta 1610 olan günlük vaka sayısı normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’da 827’ye kadar düşmüştü. Günlük vaka sayıları 12 Haziran’dan beri dört haneli seyrediyor. Günlük vaka sayısı dün 1467 olarak açıklandı.

Alınan yeni kararların ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu’nda… Kurul saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.