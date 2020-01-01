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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.01.2020)

Sayısal Loto çekilişleri her Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Son olarak 3 çekilişte 6 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Kar topu gibi büyüyen ikramiye toplam 5 milyon 122 TL'ye ulaştı. İşte 1 Ocak Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilenler...

20:15 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (01.01.2020)

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.45’te belli olacak. Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor.

1 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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