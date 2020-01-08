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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (08.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Çarşamba ve Cumartesi akşamları açıklanıyor. Kuponlarını hazırlayanlar 6 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışıyor. En son düzenlenen çekilişte 8 milyon 865 bin lira İstanbul Sarıyer'den bir kişinin oldu. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili gelişmeler...

20:15 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (08.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor.

8 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Google istanbul Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sarıyer Sayısal Loto Süper Loto
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