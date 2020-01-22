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22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklanıyor. MPİ'nin 1290 sayılı çekilişi bu akşam yapılacak. Saat 21.15'te açıklanacak sonuçların ardından kazanan rakamlar belli olacak. 6 şanslı rakamı bilen ise büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. İşte 22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19:22 -
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22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak sonuçlar heyecanla bekleniyor. Büyük irakmiyeyi alma ümidiyle oynanan şans oyununda 6 rakamı doğru tahmin edenler milyonlarca liralık büyük ikramiyi hak edebiliyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşıkı 7 milyon liralık büyük ikramiye veren Sayısal Loto’da buı haftaki şanslı rakamlar bekleniyor. İşte Sayısal Loto sonuçları ve tüm detaylar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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Çarşamba Cumartesi Google Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
Son güncelleme: 19:23 22.01.2020
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