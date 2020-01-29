Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (29.01.2020)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Çarşamba akşamları Şans Topu çekiliş sonuçlarının ardından 21.45’te canlı yayında açıklanıyor. Son iki çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmamış büyük ikramiye 3 milyon 120 TL’ye ulaşmıştı.

29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.