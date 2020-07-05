Sayısal Loto şanslı numaralar açıklandı: 4 Haziran MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Haftaki iki kez yapılan ve şans oyunu severlerin en çok ilgi gösterdiği oyunların başında gelen MPİ Sayısal Loto çekilişi 4 Temmuz Cumartesi akşamı sonuçları belli oldu. 6 bilenin çıkmadı Sayısal Loto ikinci kez devir etti.

MPİ SAYISAL LOTO 4 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

3 – 7 – 10 – 13 – 28 – 40

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.