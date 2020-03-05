Sayısal Loto sonuçları 4 Mart… İlk devir geldi!

Sayısal Loto’da beklenen sonuçlar dün akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından açıklandı. Haftada iki kere düzenlenen Sayısal Loto’da büyük ikramiye devretti. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 4 Mart Sayısal Loto sonuçları…

4 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Mart Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti ve kazanan numaralar şunlar oldu;

5-14-16-30-39-42