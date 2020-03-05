Sayısal Loto sonuçları 4 Mart… İlk devir geldi!

Sayısal Loto’da beklenen sonuçlar dün akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından açıklandı. Haftada iki kere düzenlenen Sayısal Loto’da büyük ikramiye devretti. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 4 Mart Sayısal Loto sonuçları…
4 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4 Mart Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti ve kazanan numaralar şunlar oldu;
5-14-16-30-39-42
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.