Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: İlk devir gerçekleşti, gözler cumartesi gününe çevrildi!

Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Her çarşamba ve cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto’nun 8 Ocak Çarşamba tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Bu çarşamba büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 20, 25, 28, 38, 40, 49

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.