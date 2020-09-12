Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Eylül tarihli kazanan numaralar

Uzun yıllardır oynanan ve Türkiye’nin klasikleşmiş şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto geçtiğimiz haftalarda yenilendi ve Çılgın Sayısal Loto haline gelerek bazı değişiklikler yaşadı. Saat 21:30’da yapılan çekilişle kazanan numaralar açıklandı, büyük ikramiye bu çekilişte de devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; 90-52-71-6-74-54 Joker 48

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.