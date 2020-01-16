Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak Sayısal Loto sonuçlarıyla 3. devir geldi…

Sayısal Loto’da bir çekiliş heyecanı daha yaşandı ve 15 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 15 Ocak Sayısal Loto sonunçlarında kimle 6 şanslı numarayı aynı kuponda bilemedi ve 3. kez ikramiye devretti. Toplam ikramiye tutarı 4 milyon 650 bin TL oldu. İşte şanslı numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 OCAK

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 12-13-14-17-23-48

6 bilen kimse çıkmazken, 5 bilenler 8.288 TL, 4 bilenler 92,05 TL, 3 bilenler 11,80 TL alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto