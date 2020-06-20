Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. MPİ Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN

MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 24-26-36-41-45-46

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango