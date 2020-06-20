Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. MPİ Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN
MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 24-26-36-41-45-46
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango