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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçlarında ikinci devir geldi

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto çekilişi sonucu ile ikramiye kazanmak isteyen şanslı rakamları merak ediyor. Sayısal Loto’da bu hafta 6 numarayı bulan çıkmadığı için büyük ikramiye 2. kez devretti. İşte 5 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

09:07 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçlarında ikinci devir geldi

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Şanslı 6 rakamı bulan çıkmayınca Sayısal Loto'da 2. devir gerçekleşti. Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenleniyor. Sayısal Loto sonuçları detayları haberimizde…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 3 milyon 209 bin lira olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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