Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucunda 1. devir geldi

Büyük ikramiyenin ardından haftanın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak numaraları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaralar dün gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. İşte 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN

MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 05-11-24-39-41-44

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango