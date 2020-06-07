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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucunda 1. devir geldi

Sayısal Loto'da beklenen sonuçlar MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından açıklandı. Haftada iki kere düzenlenen Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca 1. devir geldi. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 6 Haziran Sayısal Loto sonuçları...

09:05 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucunda 1. devir geldi

Büyük ikramiyenin ardından haftanın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak numaraları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaralar dün gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. İşte 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN

MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 05-11-24-39-41-44

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
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