Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucunda 1. devir geldi

Büyük ikramiyenin ardından haftanın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak numaraları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaralar dün gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. İşte 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN
MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 05-11-24-39-41-44
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango