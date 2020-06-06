Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Haziran Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar…

Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Talih kuşunun kendi başına konması hayalini kuran vatandaşlar hafta boyunca kuponları doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başlamıştı. İşte 2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN

MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 05-11-24-39-41-44

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango