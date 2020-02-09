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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 8 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları…

Son iki çekilişte devir eden şans oyununda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen talihli adayları için Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını duyurdu. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 8 Şubat kazandıran numaralar... İşte Sayısal Loto sonuçları...

09:37 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 8 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şanslı numaralar için umutla hafta boyunca bekledi. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. İşte Sayısal Loto sonuçları…

8 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 7, 14, 16, 22, 39, 42

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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